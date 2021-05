Opta: solo Haaland è più giovane di Osimhen in doppia cifra nelle ultime due stagioni

Con la doppietta contro lo Spezia Osimhen raggiunge quota 10 reti in stagione

Record per Victor Osimhen dopo la doppietta di oggi contro lo Spezia. Come riporta Opta, l’attaccante nigeriano del Napoli è secondo dietro ad Haaland del Borussia Dortmund come più giovane tra i giocatori dei top-5 campionati europei di andare in doppia cifra di reti in entrambe le ultime due stagioni

10 – Solo Haaland é piú giovane di Victor #Osimhen tra i giocatori dei top-5 campionati europei capaci di andare in doppia cifra di reti in entrambe le ultime 2 stagioni. Giaguaro.#SpeziaNapoli pic.twitter.com/BQpix84vPE — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 8, 2021