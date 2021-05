Luque: «Non ho ucciso Maradona. Non è vero che è stato in agonia, sembrava dormisse»

Il medico di Maradona, Leopoldo Luque, accusato di omicidio con dolo eventuale del Pibe de Oro, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione argentina “Vino para Vos” per fornire la sua versione dei fatti.

“Adesso non c’è più pace, né per Maradona né per me. La situazione è peggiorata con la pandemia, sia a livello psicologico che di dipendenza dall’alcol per Diego. Nell’autopsia si dice che Maradona è stato per molte ore in agonia: conclusione errata, un paziente agonizzante non sta in posizione orizzontale e Diego sembrava che dormisse“.