Anche l’agente di Lautaro: «Non si capisce quale sarà il futuro dell’Inter»

La Gazzetta dello Sport intervista l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camaño. Il contratto del calciatore scadrà nel 2023. Per ora, spiega, è tutto in standby finché non si capirà qualcosa in più della situazione dell’Inter. Dopo le dichiarazioni dell’agente di Bastoni, un’altra testimonianza del clima di confusione che c’è all’Inter.