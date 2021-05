Inzaghi: «Non avrei aspettato sedici mesi per nessun’altra squadra»

Ai microfoni di Sky, dopo Sassuolo-Lazio, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi.

Novità sul rinnovo?

«Ci vedremo mercoledì. Si discuteva di un mio rinnovo l’anno scorso, sono passati sedici mesi posso aspettare ancora tre giorni perché è la Lazio, sennò probabilmente non avrei aspettato. Sono stati cinque anni uno meglio dell’altro, ho ereditato una squadra ottava, contestata, sono cinque anni che andiamo in Europa e portiamo avanti trofei. Per me la Lazio rappresenta tanto, per nessun’altra squadra avrei aspettato sedici mesi per il rinnovo di contratto».