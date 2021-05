Il Giornale: Juventus, sostituire Pirlo con Gattuso vorrebbe dire un altro anno con il disordine in campo

Avrebbe una logica la scelta di Zidane, quella di Allegri meno, ma altri tecnici sarebbero un nuovo salto nel vuoto

Il Giornale si sofferma sulla scelta della Juventus per la panchina della prossima stagione. Se andrà davvero via Pirlo, l’ideale sarebbe affidare l’incarico ad un tecnico di alto profilo, come Zidane o Allegri, ma non certo ad una nuova scommessa come Gattuso o Mihajlovic, scrive il quotidiano.

“Chiudere con Pirlo può risultare una logica conseguenza, ma il quarto allenatore in quattro stagioni darebbe l’idea di una società che di colpo ha smarrito le sue certezze e la sua solidità. Pirlo si è rivelato un ottimo parafulmine per tutti, dal presidente ai giocatori. E nel suo lavoro criticato e smembrato in ogni parte, qualche idea di fondo resta. Il Kulusevski nelle ultime partite messo al fianco di CR7 a discapito di Morata e Dybala, è mossa coraggiosa e avveduta. E poi per fare posto a chi? Se si trattasse di Zidane avrebbe una logica, di Allegri meno, ma se fosse un Mihajlovic, un Gattuso e il Gasperini che sul più bello si ferma sempre (dalle due finali di coppa con Lazio e Juve) alla Champions con Psg e Real Madrid, potrebbe rivelarsi un altro salto nel vuoto, per una società che di tutto ha bisogno tranne che di un’altra stagione con il disordine in campo oltre che con i bilanci da sistemare”.