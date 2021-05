Il Corsport dà 4 a Gattuso: “lascia Napoli da sconfitto”

Come ai tempi del Milan: fuori dalla Champions per un punto. Già, ma questa volta è anche peggio: fallisce l’occasione a porta vuota.

Gattuso lascia Napoli da sconfitto. Lo scrive il Corriere dello Sport che gli dà 4 in pagella. Ecco il giudizio:

