I Viking contro la Juve: «La colpa del quinto posto è del delirio di onnipotenza della società»

«Non pensino di fare come nel 2006. Sembra un disegno per non andare in Champions in modo da vendere tutti per abbassare il monte ingaggi e pagare i debiti»

I Viking, storico gruppo ultrà della Juventus, ha emesso un duro comunicato contro il club bianconero. Un testo che assolve i calciatori da colpe e le riversa tutte sulla dirigenza.

Di seguito il testo:

Voi calciatori colpe non ne avete! Le colpe vanno ricercate nella dirigenza. Prima ha smantellato i tifosi e rovinato la bolgia dello stadio, facendolo diventare uno stadio di provincia, con tifosotti occasionali e musica da festa dell’Unità! Poi ha smantellato un gruppo vincente privilegiando il singolo… al gruppo! Ci può stare non vincere un campionato ma non arrivare al quinto posto.

Il delirio di onnipotenza della società ci ha portati a questo punto. Non pensino di fare come nel 2006, quando hanno svenduto una squadra per farsi lo stadio nuovo e pagarsi i debiti. Noi quella volta l’abbiamo presa ridendo stavolta no.

Nel 2006 condannandoci alla Serie B, stavolta cercando i tutti i modi possibili di formare squadra e tecnico inadeguati e senza motivazioni con la dirigenza inesistente e risultati pessimi e poi anche la Superlega… sembra un ‘disegno’ per non andare in Champions in modo tale da poter vendere tutti per abbassare il monte ingaggi e pagare un po’ dei debiti. Ormai si è capito il giochino.