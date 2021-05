Hamsik: «I club andrebbero gestiti come fa De Laurentiis con il Napoli»

Marek Hamsik ha rilasciato un’intervista a Aftonbladet. Tra i vari temi toccati, ha parlato anche di Superlega.

“Il business è una parte importante, ma lo sport deve venire prima di tutto. Sono ovviamente contento che abbiano cancellato i piani per la Superlega, non c’era modo di farla funzionare. Dove avrebbero inserito tutte quelle partite? Le grandi squadre giocano già 60 volte l’anno, aggiungerne altre 20 non era possibile. Ma quelle squadre hanno solo pensato ai soldi e non va bene. I proprietari delle squadre di calcio sono uomini d’affari, questo devono capirlo tutti. Ma sono comunque contento che la Superlega non si faccia. Dobbiamo permettere a UEFA e FIFA di gestire il calcio e di fare il loro lavoro”.