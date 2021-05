Gotti: «Abbiamo trovato un ottimo Napoli in un nostro momento di emergenza»

Dopo la sonora sconfitta contro il Napoli al Maradona, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti.

Sono state le motivazioni a fare la differenza, stasera?

«L’Udinese avrebbe potuto fare qualcosa di diverso ma abbiamo trovato un ottimo Napoli in un momento nostro di grande emergenza soprattutto fisica. Gli infortuni ci hanno tolto parecchi giocatori. Sono scesi in campo diversi ragazzi che si sono messi a disposizione nonostante in condizioni normali non sarebbero stati in una partita di Serie A. Il Napoli in una grane forma psicofisica e una grande emergenza nostra hanno messo in luce i nostri limiti».