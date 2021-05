Gazzetta: Paratici voleva l’esonero di Pirlo dopo il ko col Milan

Sono nate scintille con Nedved che, sulla stessa lunghezza d’onda di Agnelli, continuava a votare la fiducia al tecnico

Nonostante il ko contro il Milan Pirlo sembra essere stato confermato dalla dirigenza bianconera, anche se non in forma ufficiale, scrive la Gazzetta dello Sport. Il tecnico dunque resterà ancora in panchina per questo finale di stagione, ma sono poche le possibilità di vederlo ancora l’anno prossimo, anche se, precisa la rosea, la situazione in casa Juve è tutt’altro che chiara. È davvero molto tesa infatti la situazione tra Nedved e Paratici. i due dirigenti della Juve, molto uniti ai tempi di Allegri, sono spesso in disaccordo su Pirlo invece.

Domenica sera i due sono stati pizzicati mentre discutevano a voce piuttosto alta fuori dallo Stadium, incuranti della presenza dei pullman delle due squadre. Oggetto del contendere: il futuro immediato del Maestro.

La scelta di Pirlo è stata fatta da Agnelli, ma con il supporto dei suoi due collaboratori che ora invece si trovano su fronti opposti

Lo 0-3 dello Stadium nello scontro diretto per la Champions ha riaperto il dibattito nel dopo partita (proseguito anche nella mattinata di ieri), tra Paratici che suggeriva l’esonero per dare una scossa alla squadra (col vice di Pirlo, Tudor, come traghettatore) e Nedved (spalleggiato da Cherubini) che, sulla stessa lunghezza d’onda di Agnelli, continuava a votare la fiducia al tecnico.