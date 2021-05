Gazzetta: la Juve dovrà pagare una penale a Sarri per evitare il rinnovo automatico

L’allenatore è cercato dalla Roma, ma è ancora sotto contratto con i bianconeri. L’importo della penale è di 2,5 milioni di euro

Maurizio Sarri potrebbe diventare il prossimo allenatore della Roma, ma intanto risulta ancora sotto contratto con la Juventus che l’aveva esonerato al termine della passata stagione. E i bianconeri dovranno anche corrispondergli una penale: come riporta La Gazzetta dello Sport, il club dovrà versare al tecnico 2,5 milioni di euro per evitare che scatti il rinnovo automatico di contratto a 7 milioni per la stagione 2021/22.