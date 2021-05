Gazzetta: la Fiorentina supera la Lazio per Gattuso

Nuovo sprint dei viola per l’allenatore. Commisso è pronto ad offrirgli le garanzie che vuole e un biennale da circa 2 milioni a stagione

Si è appena concretizzato l’addio di Gennaro Gattuso al Napoli eppure sembra già in via di definizione il futuro del tecnico. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è riuscita a battere la concorrenza della Lazio e sembra aver quasi convinto l’allenatore.

Ci sono stati altri contatti, che hanno contribuito a superare le incomprensioni degli scorsi giorni. Si lavora ad un contratto biennale da circa due milioni a stagione più bonus. Commisso avrebbe espressamente chiesto ai suoi dirigenti di definire i dettagli per accontentare Gattuso. Come scrive l’edizione online del quotidiano, “siamo sulla strada giusta per i definitivi accordi“.