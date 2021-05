Gazzetta: Inzaghi-Lazio, il rinnovo sarà discusso a fine campionato

La permanenza dell’allenatore è sempre più in discussione: il rinnovo non è così imminente come sembrava

Bisognerà attendere ancora, per capire se Simone Inzaghi sarà ancora l’allenatore della Lazio anche per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport infatti scrive che il tecnico si aggiornerà soltanto al termine del campionato con il presidente Lotito per discutere del nuovo accordo. Un aspetto, questo, che secondo il quotidiano non rende così scontata la permanenza di Inzaghi, dal momento che per mesi si è parlato di un rinnovo imminente.