Gazzetta: Gattuso e Ribery si sono sentiti, potrebbe esserci una conferma a stipendio ridotto

La permanenza di Ribery alla Fiorentina è ancora in bilico. Il contratto del francese infatti scade tra un mese e benché lui abbia dichiarato di voler restare ci saranno diverse cosa da valutare come scrive la Gazzetta dello Sport. Ma Gattuso e Ribery si sono sentiti, come ha spiegato lo stesso calciatore «Cerchiamo una soluzione per continuare insieme. Ho sentito Gattuso, è un grande campione e un grande allenatore»

Gattuso vorrebbe quindi poter contare sul francese, anche per l’impegno da spirito guida nello spogliatoio. Franck è estremamente intelligente, sa lui per primo di non poter garantire 38 partite da 90‘ in campionato. Che è cosa ben diversa, comunque, dall’accettare un ruolo semplicemente part-time. Logico che l’aspirazione per uno così competitivo sia giocare (e determinare) il più possibile. Anche economicamente ci dovranno essere delle riflessioni. Impensabile garantire a Ribery 4 milioni l’anno, ragionare sulla metà invece potrebbe risultare congruo.