Gazzetta: disastro Bari per i De Laurentiis, spendere non basta

“Un flop annunciato” scrive la Gazzetta della sport. “Il Bari da rifare. Società assente. Scelte sbagliate. Rosso di 4 milioni”.

Un’annata da bruciare per i De Laurentiis. Da dimenticare alla svelta. Non bastava la beffa della mancata qualificazione in Champions del Napoli, con tanto di bagno di sangue finanziario. A tutto si è aggiunto il flop del Bari (eliminato ai playoff dal Feralpi Salò).

La Gazza prosegue:

Soltanto quest’anno ha accusato una perdita secca di bilancio di 4 milioni con il patrimonio netto della società ridotto a 541mila euro. Normale visto che al 31 dicembre scorso l’ammontare degli stipendi dei tesserati sfiorava i 6 milioni e mezzo, oltre a 4 milioni di premi che ovviamente non saranno riconosciuti.

La Gazza scrive che il Bari ha vissuto buona parte del girone di ritorno senza un direttore sportivo dopo la fine della breve paretesi Romairone (molto vicino a Giuntoli, aggiungiamo noi del Napolista). Ha anche cambiato due volte il tecnico: Auteri, Carrera, il ritorno di Auteri.

Avviatissimi i contatti con il napoletano Ciro Polito, 42 anni, con un buon lavoro all’Ascoli. Auteri andrà via. (…) Caccia aperta a un tecnico che ha vinto la Serie C e che abbia ancora voglia di vincere. In pole position Domenico Toscano, 50 anni, ex Reggina Novara Ternana. Alternative. Caserta e Gallo. Stavolta l’allenatore sarà scelto dal nuovo direttore. Com’è giusto che sia.