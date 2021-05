Gazzetta: Conte vuole restare all’Inter, entro domenica il meeting con la dirigenza

Antonio Conte ha intenzione di restare all’Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Antonio Conte non è sazio. Ha voglia di continuare, ha voglia di seconda stella: ha già scritto il suo nome nella storia del club, marchiarlo per sempre con il numero 20 dopo il 19 non può non essere un obiettivo intrigante. Anzi, l’Obiettivo per definizione”.