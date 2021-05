Il Corsport: nell’ultima partita, contro il Verona, saranno preferiti a Demme e a Politano. A sinistra Hysaj preferito a Mario Rui

Gattuso si affida a Bakayoko e Lozano per l’ultima partita contro il Verona. L’ultima partita del campionato e l’ultima partita di Gattuso sulla panchina del Napoli . Il Corriere dello Sport scrive la formazione e mette in evidenza le scelte del tecnico calabrese: giocherà Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz, quindi con Demme in panchina. E davanti Lozano sarà preferito a Politano. In avanti, contro il Verona di Juric, Gattuso schiererà Lozano Insigne e Zielinski alle spalle di Osimhen che sta attraversando uno strepitoso momento di forma. Coppia centrale sarà ancora Manolas Rrahmani (assenti Maksimovic e Koulibaly) con Hysaj a sinistra preferito a Mario Rui. A destra, ovviamente, Di Lorenzo.