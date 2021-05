Fonseca: “Vado via con i tifosi nel cuore. L’insegnamento che lascio è avere sempre equilibrio senza drammi”

L’allenatore della Roma in conferenza: “È stato un grande orgoglio per me aver guidato questa squadra”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha presentato la partita con lo Spezia in conferenza stampa.

Siamo tutti concentrati e preparati per la partita di domani. Il momento più bello vissuto qui? È difficile sceglierne uno, forse direi le relazioni che ho creato con l’ambiente con rispetto e onestà. I risultati sono importanti ma lo sono anche questi rapporti. Abbiamo fatto tante belle partite facendo un buon calcio.

La fascia tolta a Dzeko non l’ha influenzato. Tutte le squadre hanno situazioni come questa, nell’ultima partita abbiamo dimostrato che avevamo già risolto tutto. Pedro ha iniziato bene la stagione, poi ha avuto un problema fisico e non ha ritrovato subito la miglior condizione.

Arrivare in semifinale di Europa League ha dimostrato che la squadra non è rotta ed è sempre stata ambiziosa.

L’insegnamento che lascio è avere sempre equilibrio, senza fare drammi. È vero che c’è una pressione molto forte qui, ma credo serva per una squadra che vuole sempre vincere. È stato un grande orgoglio aver allenato la Roma per me come per molti allenatori. I tifosi sono sempre stati simpatici e gentili con me, vado via con i tifosi nel cuore.

Lo Spezia è una squadra che gioca un buon calcio, allenata da un tecnico che avrà un grande futuro. Ma pensiamo a fare i tre punti.