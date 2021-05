Fonseca: “Mourinho è stato onesto e corretto con me, non ci sono problemi”

L’allenatore della Roma a Sky Sport: “Io in un’altra squadra? Vedremo, in questo momento non posso dire nulla

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la vittoria sul Crotone.

Praticamente nessuno di questi giocatori aveva giocato col Manchester, ma abbiamo fatto una partita seria anche nel primo tempo dove abbiamo creato diverse occasioni. Era importante gestire la stanchezza di qualche giocatore. Darboe sta facendo vedere le sue qualità, Reynolds è arrivato da poco nel calcio italiano e gli serve tempo ma avevamo bisogno di farlo giocare per l’emergenza che abbiamo.

Rifarei il secondo tempo di Manchester a Old Trafford, la squadra aveva fatto un buon primo tempo e non c’era motivo di cambiare. Abbiamo sofferto la transizione ad un certo punto, ma la strategia era buona.

Mourinho è stato molto onesto e corretto con me, ne abbiamo parlato e non c’è alcun problema, siamo entrambi portoghesi. Io in un’altra squadra? Vedremo, in questo momento non posso dire nulla. Sono sui social ma non li uso molto.