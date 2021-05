De Laurentiis riparta senza i reduci del sarrismo, altrimenti Spalletti non serve a niente

POSTA NAPOLISTA – Il tempo passa, come dimostra Mertens. Non esiste l’abitudine a perdere, come dimostra il Villarreal. Abbiamo calciatori sopravvalutati

Caro Napolista, l’analisi del direttore è come sempre condivisibile, dissento sulla abitudine a perdere. Nessun atleta può averla, è la negazione dello sport. A mio parere il problema risiede nella presenza in organico di troppi “mezzi giocatori”. Come altrimenti chiamare qualcuno capace di calciare solo con la parte interna del piede destro? Nessuno definisce pianista chi suona solo con la mano destra. Un vecchio luogo comune suggerisce che quando si tratta di vincere titoli e trofei i campioni vengono fuori, in realtà si vince anche senza campioni. La storia ne è piena. Il Villarreal è formato da calciatori completi, sanno stare in campo e assolvono i dettami dell’allenatore. Niente di più.

La grande bellezza ha offuscato la capacità di giudizio di molti e gli atleti si sono sopra valutati, se il presidente non lo comprende è meglio che risparmi il pacco di milioni destinati a Spalletti e spenda quattro spiccioli per Italiano. Il nuovo progetto deve partire dalla epurazione dei reduci del sarrismo, altrimenti sarà destinato al fallimento. Con chiunque si sieda in panca. La rivoluzione necessaria dopo l’ammutinamento non è più differibile, con questi calciatori non si va da nessuna parte e il tempo passa, come dimostrano le prestazioni di Mertens.