CorSport: Koulibaly infastidito perché Gattuso aveva finito i cambi contro il Cagliari

Il difensore senegalese è stato costretto a restare in campo nonostante i crampi, ieri la notizia dell’infortunio che lo terrà fuori un mese

Scrivendo dell’infortunio di Koulibaly, il Corriere dello Sport fa trapelare un leggero fastidio provato dal difensore senegalese perché è stato costretto a rimanere in campo, contro il Cagliari, nonostante i crampi. Un fastidio dovuto anche al fatto che Gattuso aveva esaurito i cambi, dunque Kalidou non è potuto uscire nonostante l’infortunio. Il quotidiano sportivo scrive:

“Un infortunio muscolare come quello di Koulibaly, domenica costretto in campo nonostante i crampi e un po’ di fastidio perché Gattuso aveva esaurito i cambi, necessita di due-tre settimane per guarire senza rischi”.