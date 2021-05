CorSport: i legali di Spalletti studiano il contratto, oggi potrebbe arrivare il sì al Napoli

Spalletti-Napoli, siamo alle battute finali. Il Corriere dello Sport scrive che i legali del tecnico stanno studiando le clausole del contratto (lungo e corposo) e che nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera.

“I legali di cui Spalletti si circonda (come tanti) sono entrati in campo, hanno il carteggio tra le mani, scrutano le varie voci, i capitoli e poi la scrittura privata – in passato definita scrittura Integrativa – che è composta di altre dodici pagine e riguarda i diritti di immagine”.