CorSport: due discussioni hanno certificato la rottura tra Gattuso e De Laurentiis

Il divorzio tra Gattuso e il Napoli è ormai inevitabile. Lo scrive il Corriere dello Sport, a firma Antonio Giordano. Nemmeno la qualificazione in Champions cambierebbe le cose.

“ Non sarà sufficiente per accomodarsi al tavolo e provarci ancora, perché nessuno ne ha voglia ”.

Al di là dei risultati in campo, non è mai scattata l’affinità tra il tecnico e il presidente.

“Al di là delle traiettorie vaghe e spesso imprevedibili del pallone, poi ci sta l’empatia o semplicemente qualche affinità elettiva che De Laurentiis non ha mai scovato in Gattuso e viceversa: e forse, chissà? L’addio con Ancelotti e la statura con un personaggio così carismatico ed autorevole, la sofferenza per quell’incidente di percorso, può avere inciso. O magari, a certificare la rottura definitiva, irreparabile, hanno provveduto una serie di discussioni – la prima alla vigilia della finale di Supercoppa con la Juve, la seconda, quella che ha aperto un solco incolmabile, nel ritiro a qualche ora dalla sfida con lo Spezia in Coppa Italia – che hanno ribadito la diversità tra due generazioni così distanti nel loro modo di esprimersi”.