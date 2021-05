CorSport: De Laurentiis valuta il ritorno di Albiol al Napoli

Lo spagnolo non ha mai dimenticato la città, sa che la sua partenza non è andata giù a nessuno. Ha ancora un anno di contratto con il Villareal

Il Villareal di Raul Albiol ha appena vinto l’Europa League. Le immagini dei festeggiamenti devono aver colpito il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che starebbe pensando ad un clamoroso ritorno dello spagnolo in azzurro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Un ritorno che avrebbe dell’incredibile considerando come il presidente salutò lo spagnolo.

«Non vogliamo costringere nessuno a stare con noi anche in virtù della sua età. Se vuole andare via mi fa solo una cortesia».

Albiol ha un altro anno di contratto con il Villareal, ma è molto legato a Napoli e al Napoli.

“Il fatto che il Napoli possa farsi sentire, che insomma possa chiamarlo e invitarlo a parlare di un suo eventuale ritorno, beh, varrebbe quantomeno un’emozione. Proprio così: Raul non ha mai dimenticato la città, gli amici e quello stadio che lui conosceva come San Paolo (oggi Maradona). E sebbene, in coda alla sua esperienza, a 33 anni, incassò il riferimento alla sua età, probabilmente è consapevole del fatto che a nessuno sia andata giù la sua partenza. De Laurentiis in testa e a maggior ragione attraverso il pagamento della clausola rescissoria”.