Cambiano gli allenatori, ma il Napoli resta incapace di gestire le prove decisive

L’obiettivo fallito, scrive il Cormezz, racconta ancora una volta di una squadra ancora troppo fragile rispetto agli appuntamenti decisivi.

La mancata qualificazione in Champions ha lasciato l’amaro in bocca al Napoli e a Napoli, ma non solo scrive il Corriere del Mezzogiorno

L’obiettivo fallito ha, più di ogni altra cosa, raccontato ancora una volta di una squadra ancora troppo fragile rispetto agli appuntamenti decisivi. Cambiano gli allenatori, si rinnovano i contratti e si avvicendano i giocatori, eppure il peccato originale resta lo stesso: incapacità di gestire le prove decisive con coraggio e personalità.

Bisogna prendere atto della ripetitività dell’atteggiamento del Napoli rispetto ai momenti decisivi, scrive Monica Scozzafava. Domenica tutti erano pronti a gridare al 2miracolo sportivo”, ma sul più bello il Napoli è venuto meno e si è fatto rimontare dal Verona lasciando alla Juve il posto in Champions

Fermarsi sul più bello è un’attitudine consumata sulla quale lavorare