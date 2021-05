Bassetti: «Le isole covid free della Campania danneggiano chi non ha ancora ricevuto il vaccino»

Al CorMez: «La Regione Campania avrebbe dovuto mettere in sicurezza tutti i pazienti fragili e tutti gli anziani, prima. Così la trovo una iniziativa profondamente ingiusta».

Il Corriere del Mezzogiorno intervista Matteo Bassetti, primario di Infettivologia all’ospedale San Martino di Genova. Pur considerando le isole Covid-free «un segnale molto interessante per il turismo» ritiene che l’iniziativa presa dal governatore De Luca in Campania sia iniqua.

E si scaglia contro il presidente De Luca.

«La Regione Campania avrebbe dovuto mettere in sicurezza tutti i pazienti fragili e tutti gli anziani, prima. Siccome questo a me non risulta, continuo a chiedermi il perché adottare questa iniziativa autonoma. Nessun ente locale dovrebbe derogare al principio base di vaccinare innanzitutto i soggetti deboli. E così la trovo una iniziativa profondamente ingiusta».