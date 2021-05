Aveva costretto una 12enne a tagliarsi per la Blue Whale: condannata a un anno e mezzo

Lo scrive il Corriere della Sera: si chiude a Milano dopo due anni il primo processo sull’autolesionismo

Il Tribunale di Milano ha condannato ad un anno e mezzo una 25enne per aver incitato all’autolesionismo un’adolescente di 12 anni, nell’ambito del “gioco” definito Blue Whale. È il primo processo chiuso sul tema, dopo due anni.

Lo riporta il Corriere della Sera, che spiega come la ragazza riconosciuta colpevole avesse anche minacciato la sua vittima per non farla uscire dal gioco. Le diceva di sapere come rintracciarla, attraverso l’indirizzo IP del computer.