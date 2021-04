Zidane: “È assurdo pensare che non giocheremo la Champions l’anno prossimo”

L’allenatore del Real Madrid in conferenza: “Non temo l’arbitraggio, il direttore di gara farà il suo lavoro. Perez sa già quello che penso”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione alla sfida col Chelsea.

È la partita più importante soltanto perché è la prossima. È un’assurdità pensare che il prossimo anno non giocheremo la Champions League. Si parla molto, ma quello che dobbiamo fare è essere concentrati sulla gara di domani. Perez sa già quello che penso. Non temo l’arbitraggio, il direttore di gara farà il suo lavoro. Se iniziamo a pensare che quello che Ceferin ha detto ci potrebbe colpire in qualche modo, faremmo un casino.

Sicuramente sarà una gara complicata, ma non credo che il Chelsea si chiuderà, sa fare bene entrambe le fasi di gioco. Servirà la versione migliore del Real Madrid. L’esperienza è importante, ma non è che sono penalizzati perché sono più giovani: se sono arrivati qui, l’hanno meritato.