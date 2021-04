Valdano: “Bayern-Psg dimostra che il calcio è niente senza i grandi nomi”

Jorge Valdano ha offerto il suo punto di vista sulla partita di Champions tra Bayern e Psg. Match – come ha scritto su El Paìs – reso epico anche dalla neve. Per Valdano il match è l’ennesima dimostrazione che il calcio ha bisogno dei calciatori decisivi, dei campioni.

Il Bayern ha attaccato dall’inizio alla fine. Il Psg è rimasto dietro mostrando le virtù stoiche del sopravvissuto e fiducioso che, prima o poi, avrebbero colpito in contropiede. È stata una di quelle partite che dimostrano che il calcio non è nulla senza i grandi nomi, i giocatori decisivi. Il Bayern ha avuto bisogno di 31 tiri per segnare due gol. L’atteggiamento, lo sforzo, la prestazione e l’ambizione sono stati impeccabili, ma in ogni azione il Bayern piangeva la vedovanza di Lewandowski. Il Psg ha resistito come una piccola squadra orgogliosa, ha fatto quattro azioni e ha segnato tre gol grazie all’immenso talento di Neymar e Mbappé.