«Si possono mettere 150 milioni su per il culo». A Gosens la Superlega non piace

“Tutti devono essere consapevoli che il calcio cambierà per sempre e niente sarà più come prima. La gente sta morendo in tutto il mondo, mancano i soldi. Questi 12 club creano la loro lega e si possono mettere 100 o 150 milioni di euro su per il culo. Ci dobbiamo chiedere dove sta l’etica in tutto questo. La cosa triste è che ormai è solo una questione di soldi, soldi, soldi. Molti tifosi protesteranno, e io prenderei subito parte alla protesta”.