Scuola, a maggio ipotesi scuole superiori in presenza al 100% in zona gialla e arancione

Lo scrive Repubblica. E’ l’idea a cui sta lavorando il Governo per il prossimo decreto

Il Governo oggi discuterà il prossimo decreto anti-Covid nella cabina di Regia in programma a Palazzo Chigi con il Cts e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Secondo quanto trapela, scrive Repubblica, l’idea dell’esecutivo è quello di riportare le scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione.

Sono già stati attivati i tavoli prefettizi che lavoreranno alla riorganizzazione del Trasporto pubblico locale nelle varie città.

In questo modo, nell’ultimo mese di scuola tornerebbero in presenza tutti gli 8,5 milioni di studenti italiani. Al momento 6,6 milioni frequentano in presenza, circa 2 milioni a distanza.

Il decreto legge valido fino al 30 aprile, per la scuola ha previsto che le scuole infanzia, primaria, e il primo anno delle scuole medie siano in presenza in tutto il territorio azionale. Le classi seconde e terze medie sono in presenza al 100% nelle aree arancioni e gialle. Le classi seconde e terze medie in area rossa fanno scuola a distanza. Le superiori sono in Dad al 100% in area rossa; frequentano con percentuali tra il 50 e il 100% in area arancione