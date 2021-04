RMC: la SuperLega affonda lo United, perde il 5%alla borsa di New York

A seguito delle notizie sull’implosione del progetto il titolo del club inglese crolla in borsa

Continua il rapido smantellamento della SuperLega dopo appena 48 ore dalla sua nascita. Si rincorrono infatti le voci dell’uscita di City e Chelsea. Intanto RMC Sport ha comunicato che a seguito delle notizie relative alla disfatta del progetto SuperLega il titolo del Manchester United crolla in borsa

Crolla il titolo del Manchester United alla Borsa di New York: il titolo perde il 5% mentre le voci di un’implosione della Super League sono sempre più insistenti.

📉 L’action de Manchester United s’effondre à la bourse de New York : le titre perd 5% alors que les rumeurs d’implosion de la Super League sont de plus en plus insistantes.

