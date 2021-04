Repubblica: “Dev’essere la Figc a espellere Inter, Milan e Juve, lunga battaglia in tribunale”

Dopo la notizia della nascita della SuperLega continuano a rimbalzare i dissensi e le voci che vorrebbero le tre squadre italiane partecipanti, Juve, Inter e Milan, fuori dal campionato. Nulla di fatto però nella riunione straordinaria indetta dalla Lega di Serie A ieri, in cui, secondo quanto riporta Repubblica la Lega ha preso atto di non avere né la possibilità giuridica né la convenienza di allontanare i tre ribelli.

Dovrà essere la Figc a farlo, in accordo con Uefa. (…) Si profila una lunga battaglia in tribunale. La Lega stima che i diritti per l’area Medioriente e Nordafrica, e il pacchetto delle 3 partite in coesclusiva per l’Italia, potrebbero deprezzarsi del 30% con la nascita della Superlega. Il campionato continuerà ad assegnare lo scudetto, è vero. Ma potrebbe perdere appeal. Un danno anche per Dazn, principale broadcaster della Serie A per il prossimo triennio.