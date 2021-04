Moratti: “La Superlega è stata un’illusione, rifiutai quando fu proposta a me”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Marte.

Stasera avremo delle idee più chiare sulla corsa Champions. Mi sembra che Napoli e Atalanta siano le due squadre più in forma. Il Milan è sempre sorprendente: sembra staccato poi porta a casa il risultato. Fa impressione la ripresa del Napoli così come anche il suo bel gioco. L’Atalanta è ormai una realtà, non più una sorpresa. Gattuso e De Laurentiis? Io comincerei a trovare la concordia per entrare in Coppa Campioni, poi dopo si vede.

Ora è facile per tutti dire che non avremmo aderito alla Superlega: a me anni fa fu fatta la stessa richiesta ma rifiutai. La soluzione attuale è dovuta a una forte necessità da parte di certi club di far quadrare i conti. Il problema è che questo è un problema sempre esistito. Diciamo che è stata una nota stonata ed era il momento sbagliato. Con il tempo forse si risanerà ma non è facilissimo. Già ai tempi si cercava di fare certe cose con il Fair Play Finanziario ma sono obiettivi difficili da raggiungere: la Superlega è stata un’illusione.