Milan, la Superlega lascia scorie velenose: Maldini seccatissimo per non essere stato informato

Il Corriere della Sera analizza il calo del Milan nelle ultime giornate di campionato e parla di divergenze tra i dirigenti del club. Soprattutto in conseguenza del caos determinato dall’annuncio del progetto di Superlega (poi naufragato nel giro di 48 ore).

“C’è però di più, molto di più, dietro a una flessione tanto netta, che ha infatti ragioni non solo tecniche, di campo. Fra il caos Superlega che ha lasciato scorie velenose anche nei rapporti fra dirigenti — Maldini è seccatissimo per non esser stato nemmeno informato — e l’infinita grana dei rinnovi, la testa di molti altrove. Troppe energie mentali sprecate, troppe parole, troppe distrazioni. Col passare del tempo, il tira e molla di Donnarumma e Calhanoglu sta facendo male a tutti: a loro ma anche alla squadra, oltre che all’ambiente, illuso e deluso”.