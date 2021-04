Malagò: “Sugli Europei c’è un diktat dell’UEFA, ma non potevamo perdere un evento così importante”

Il presidente del CONI a Radio 2: “Il problema è dire oggi che sarà concesso l’accesso del pubblico allo stadio, ma siamo ottimisti per gli Europei”

Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha rilasciato un’intervista a Radio 2.

Ricominciare al meglio il prima possibile. Ma bisogna programmare, serve tempo e il tempo, a cominciare dall’Europeo, per il quale mancano circa 60 giorni. Mentre alcuni eventi si svolgono a prescindere dalla presenza di pubblico, in questo caso c’è un diktat più o meno elegante della UEFA che lo pretende.

Il problema è dire oggi che sarà concesso l’accesso del pubblico allo stadio. In base ai numeri, al piano vaccinale ed alle dosi da somministrare, per gli Europei saremo in condizione di fare una serie di valutazioni positive.

Non potevamo perdere un evento così importante che deve rappresentare un messaggio di fiducia: la consapevolezza che, da parte della politica, c’è la capacità di programmare ed individuare un percorso che ci porti gradualmente alla normalità.