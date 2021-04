Le decisioni dell’Uefa: San Pietroburgo e Siviglia al posto di Dublino e Bilbao. Monaco confermata

Il Comitato Esecutivo si è riunito oggi. Al momento non verranno adottati ancora provvedimenti contro i club della Superlega

C’era tanta attesa per la riunione del Comitato Esecutivo dell’Uefa, che si radunava con diversi argomenti all’ordine del giorno. A cominciare dalla gestione delle sedi per i prossimi Europei: Bilbao e Dublino non erano andate incontro alle richieste degli organizzatori per la garanzia del 25% della capienza degli stadi. Per questo motivo, saranno sostituite da Siviglia (come indicato dalla federcalcio spagnola) e San Pietroburgo. Secondo questo aggiustamento, un altro ottavo di finale sarà disputato a Londra.

Nessuna decisione invece per le sanzioni da adottare nei confronti dei club che avevano inizialmente aderito al progetto Superlega. Sul punto l’Uefa si esprimerà in futuro.