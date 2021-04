Lavezzi: «Lasciai Napoli perché avevo bisogno di respirare, ho detto no a Inter e Juve per i napoletani»

Il Pocho Lavezzi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Ha parlato a lungo della sua esperienza nel Napoli.

“A Napoli ho fatto la storia. Non avrei mai potuto giocare in un altro club italiano. Ho smesso di giocare a 34 perché mi è passata la voglia, sono arrivato ad un punto in cui non sapevo cosa fare nemmeno in allenamento. Avevo alcune proposte in Europa e America, ma nessuna mi piaceva. C’è stata la possibilità di tornare in Italia, ma io rispetto troppo la piazza di Napoli e non era giusto andare in un’altra squadra. Sono stato io a dire di no sia alla Juventus che all’Inter. I nerazzurri mi cercarono anche quando ero già andato via dal Napoli. Decisi di andare in Cina anche per non tradire il popolo partenopeo. Ma devo ammettere che mi cercarono anche prima. Ho sempre detto di no alle italiane. Con i tifosi napoletani sono sempre stato sincero. Il giorno del primo gol ho fatto una grande partita. Ho avuto la possibilità di realizzare la prima rete divertendomi tantissimo. I tifosi del Napoli hanno avuto l’occasione di conoscermi di più dopo quella partita. Ero arrivato un po’ sovrappeso. Per fortuna dopo ho cominciato a mangiare bene e quello mi ha aiutato a stare in forma. Il paragone con Maradona c’era perché sono argentino e mi ha sempre accompagnato a Napoli. Io ho sempre cercato di dare il massimo e ho dato tutto. Quando è morto ho provato un grande dispiacere però io non sono nessuno per poter giudicare la situazione che c’è stata. Essendo così giovane uno ancora non ci crede. La realtà è che oggi c’è un gran casino dietro e questo ti fa capire com’è finita la sua vita. Era un po’ difficile andare in giro per Napoli, magari la sera un po’ nascosto”.