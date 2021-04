La Stampa: in caso di crollo a Udine, la Juve manderebbe via Pirlo (c’è Tudor)

La crisi della Juventus è senza fine. Scrive La Stampa:

i bianconeri sono a rischio 5° posto: una posizione che nel girone di ritorno non frequentano dalla primavera 2011, con Del Neri allenatore. (…) Non qualificarsi in Champions sarebbe un dramma sportivo ed economico.

Il quotidiano torinese scrive che “la posizione di Andrea Pirlo si fa sempre più in bilico. Ieri si sono rincorse voci – smentite – di un esonero immediato o addirittura di dimissioni dopo il pareggio di Firenze e le ammissioni di colpa da parte dello stesso tecnico”.

La tensione è alta, ma solo in caso di clamoroso crollo a Udine la Juventus manderebbe via Pirlo per affidarsi a Igor Tudor – scelto lo scorso agosto dal club per affiancare il tecnico debuttante – in questa delicata volata. Sarebbe la mossa della disperazione per salvare il salvabile.