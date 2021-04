La Spagna propone Siviglia come sede alternativa a Bilbao per gli Europei

L’annuncio del presidente federale Rubiales: “Se perdiamo la sede è un disastro, le partite della nazionale sono un grande evento per il pubblico e l’economia”

La velocità con cui i governi nazionali si stanno adoperando per ottenere i permessi in relazione al pubblico negli stadi è indice di quanto gli Europei siano un’opportunità dal punto di vista economico. Tra questi paesi c’è anche la Spagna: la sede di Bilbao è a rischio, ma il presidente federale Rubiales ha informato che è stata proposta Siviglia come alternativa.

Per noi era essenziale mantenere il nostro quartier generale. È vero che ci sono difficoltà per far disputare le partite a Bilbao e la UEFA deve decidere prima su questo, ma se dovessimo perdere la sede sarebbe un disastro, perché dovremmo giocare in un altro Paese. Farò tutto il possibile, Siviglia è la prima opzione e dipende da noi. Le tre partite della Nazionale e gli ottavi di finale sono un grande evento, per il pubblico e l’economia.