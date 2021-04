La Faz: “La Uefa esulta, ma propone un modello che sta portando il calcio in un vicolo cieco”

Il commento dopo la disfatta della Superlega: nei vari campionati vincono sempre gli stessi, i soldi vanno a pochi club e lo spettacolo si vede dopo mesi

La disfatta del progetto della Superlega è stato motivo di gioia per l’Uefa, che ha visto al sicuro la sua leadership nell’organizzazione del calcio europeo. Eppure, secondo la Faz nell’articolo firmato Michael Horeni, c’è ben poco da esultare perché in ogni caso funziona ben poco. La Champions League recentemente riformata, ad esempio, non è una buona soluzione per il calcio, anzi. Questa modifica è solo la continuazione di uno sviluppo che ha portato il calcio professionistico europeo in un vicolo cieco per oltre un decennio.

Pochi vincitori – compresi quei club che hanno voluto lasciare questo sistema in direzione della Superlega – si trovano di fronte a troppi perdenti, i campionati nazionali da molti anni conoscono un solo vincitore. Le competizioni internazionali producono tanti giochi mediocri e stelle esauste e infortunate. Milioni di telespettatori riescono a vedere il massimo del calcio solo dopo mesi di qualificazioni estenuanti.

In breve, l’attuale sistema calcistico europeo non funziona. Non offre il miglior calcio che potrebbe mostrare. Soprattutto, produce soldi per pochi. L’Uefa non ha sviluppato un format che punti al futuro, né con la riforma della Champions League né con un Europeo sempre più gonfiato.