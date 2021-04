Il Corriere dello Sport: Napoli contattato dalla J.P. Morgan per entrare nella Superlega

Il Napoli potrebbe essere la tredicesima squadra, la quarta italiana, della nascente Superlega. Lo scrive il Corriere dello Sport (cui si deve lo scoop mondiale che ha svelato l’operazione).

A nemmeno 48 ore dall’annuncio, scrive il CorSport, un’altra clamorosa notizia scuote il calcio italiano: nella notte un emissario di JP Morgan ha contattato il Napoli per farlo entrare nel nuovo progetto che finora ha coinvolto 12 club europei (le tre italiane Juve, Milan e Inter, le tre spagnole Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e le sei inglesi Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham).

Lo stesso Presidente della Superlega aveva fatto il nome del Napoli come squadra da inserire a rotazione nella competizione:

“La meritocrazia non può esserci per 50 squadre, però ci sono club come Roma, Napoli e molti altri che hanno diritto di partecipare e studieremo la formula perché possano qualificarsi”.