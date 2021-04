Il Cagliari batte la Roma 3-2 e raggiunge Benevento e Torino a 31 punti

I sardi di Semplici completano la rimonta e rendono avvincente la lotta per non retrocedere. Lo sfogo del presidente Giulini è servito

Abbiamo scritto oggi del masochismo del Benevento. Questa sera il Cagliari ha completato l’opera. La squadra di Semplici ha battuto la Roma 3-2 e ha affiancato il Benevento a 31 punti, a cinque giornate dalla fine. I sardi hanno completato la rimonta, evidentemente è servito il recente sfogo del presidente Giulini (“mi vergogno dei giocatori, sono stato tradito”). Ovviamente il Cagliari non è salvo, così come non lo è il Benevento né tantomeno il Torino avversario del Napoli. Sono tutti al terzultimo posto a 31 punti.

Il Cagliari ha vinto con gol di Lykogiannis per l’1-0, poi il pareggio di Perez. Nella ripresa sardi sul 3-1 con Marin e Joao Pedro prima del 3-2 di Fazio.