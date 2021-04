I tifosi del Manchester United se ne fregano del 6-2 e attaccano i Glazer “papponi”

Durissima lettera degli ultras contro la proprietà, nonostante la strepitosa vittoria sulla Roma: “Disgustati per la Superlega, non accettiamo scuse. Vi muovete solo per profitto”

Il 6-2 alla Roma in Europa League soddisfa il campo. Ma non riappacifica i tifosi del Manchester United, in rotta di collisione con la proprietà, la famiglia Glazer.

In una lettera durissima le tifoserie organizzate dello United dicono di essere ancora “disgustati, imbarazzati e arrabbiati” per l’iniziativa della Superlega. E che le scuse non bastano, e non verranno accettate.

“Ancora una volta questo dimostra chiaramente che i proprietari del club sono interessati solo a massimizzare i propri profitti e non si preoccupano né rispettano le opinioni dei tifosi del Manchester United. La totale mancanza di coinvolgimento con i tifosi, i nostri giocatori e l’allenatore è una grave cattiva gestione degli affari del club e che non possiamo perdonare. È stato un attacco ai tifosi e ai club di tutto il calcio e ne abbiamo semplicemente abbastanza. Le scuse successive di Joel Glazer non sono accettate. Le azioni parlano più delle parole e lui e la sua famiglia hanno dimostrato più volte che la loro unica motivazione è il profitto personale a scapito della nostra squadra di calcio“.