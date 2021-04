Gravina: “Superlega? Non si può sanzionare un’idea”

Il presidente Figc: “Nessun provvedimento per Juventus, Milan e Inter. Interverremo solo se le regole verranno effettivamente infrante”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione degli eventi previsti per i prossimi Europei a Roma.

Nessun processo, nessuna sanzione. Non si sanziona un’idea. Solo se dovessero concretizzarsi iniziative che infrangono le regole si muoveranno gli organi della giustizia sportiva.

Noi abbiamo difeso strenuamente regole e valori del calcio ma c’è una sorta di alert che ci deve far riflettere e io lo farò come dirigente assumendomi tutte le responsabilità.

Credo che ci siano alcuni passaggi regolamentari che non si conoscono a sufficienza. Il mondo dello sport ha una piramide al cui vertice c’è il Cio, poi Fifa, Uefa, Coni, Federazione, Lega e società. Le regole vanno rispettate, non puoi stare all’interno del mondo del calcio se non lo fai.