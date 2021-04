Gazzetta: l’Uefa pensa ad un “giudizio etico” per punire le ribelli della Superlega

Dall’Esecutivo straordinario di oggi non verranno fuori né multe né squalifiche, ma i legali sono al lavoro

Oggi si terrà la riunione dell’Esecutivo straordinario Uefa. In discussione c’è anche quanto accaduto con la Superlega. Non verranno fuori squalifiche o multe, piuttosto, scrive la Gazzetta dello Sport, l’Uefa potrebbe ricorrere al giudizio etico.

“C’è chi nell’Esecutivo ha pensato a punizioni esemplari: multe e squalifiche. Non succederà. La Champions andrà avanti con le semifinali. A Juve e Real non sarà sbarrata la strada delle prossime coppe. Ma per il ‘figliuol prodigo’ niente feste”.