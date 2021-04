Gazzetta: il Napoli guarda ai giovani, Giuntoli su Francisco Moreno e Kaio Jorge

Sulla Gazzetta dello Sport le ultime di mercato relative al Napoli: il club si guarda intorno e punta alcuni giovani. Innanzitutto, per la difesa, si sonda Moreno del Besiktas.

“Piace molto, per esempio, Francisco Moreno, 22 anni, difensore centrale del Besiktas, ma di proprietà dell’Atletico Madrid. È un ragazzo forte fisicamente che Simeone ha fatto già debuttare in Champions League, nel 2018, contro il Borussia Dortmund. Fin qui col club turco, ha disputato 14 partite in stagione e il suo manager, Alejandro Camano, ha confermato l’interesse del Napoli e i contatti avuti con lo stesso Giuntoli in questo periodo. Lo spagnolo potrebbe sostituire Nikola Maksimovic, in organico, che a fine stagione andrà via, perché il suo contratto è in scadenza”.