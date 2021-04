Gazzetta: Gravina pronto ad adottare la nuova clausola Uefa, in Serie A solo chi gioca le coppe 

“Ora le 55 federazioni europee sono pronte a inserire un principio che di fatto esiste ma non sempre è nero su bianco (perché non ce n’era bisogno): chi si iscrive ai campionati deve impegnarsi a giocare le coppe Uefa. Altrimenti è fuori. Non si può essere in Serie A e in Superlega. Gravina lo proporrà lunedì al Consiglio federale, lo faranno anche le altre federazioni che al Congresso hanno “condannato” all’unanimità “la proclamazione della Superlega”. Una regola che presumibilmente sarà inserita a prescindere dal progetto dei ribelli. Per il presente. E per il futuro. Non si sa mai”.