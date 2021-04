Gazzetta: ci sarà Giuntoli nella nuova Juventus (con o senza Marotta)

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla Juventus che verrà. Ieri a Torino si sono visti John Elkann e Andrea Agnelli. In panchina dovrebbe esserci Massimiliano Allegri, ormai sembrano esserci pochi dubbi.

Tra papabili a sostituire Andrea Agnelli

il (nome) più forte è quello di Alessandro Nasi, vice di Elkann in Exor e cugino di Andrea. Più facile però che il cambio della guardia arrivi a fine anno piuttosto che al termine di questa stagione, come era accaduto per Beppe Marotta: Agnelli potrebbe dare il via alla rivoluzione e poi lasciare la sua creatura per andare a occuparsi di altri affari di famiglia (come la Ferrari).