Fonseca: «Non capisco tutte queste bugie sulla Roma, su un confronto tra me e i calciatori»

Dopo la vittoria 2-1 in casa dell’Ajax: «Non posso controllare quello che avviene fuori dal campo, le critiche che vengono mosse. Devo concentrarmi sul mio lavoro»

La Roma vince 2-1 in casa dell’Ajax nella partita d’andata dei quarti di finale di Europa League. A Sky Sport Fonseca, con una faccia molto stanca, ha detto: «La Roma sta rappresentando l’Italia in Europa. Non capisco come sia possibile che in questo periodo vengano fuori bugie come quella di un confronto tra me e i calciatori che mi avrebbero criticato. È una bugia. Io non posso controllare quello che avviene fuori dal campo, le critiche che vengono mosse. Devo concentrarmi sul mio lavoro. Stiamo facendo un’ottima stagione. Siamo a lungo stati tra le prime quattro, nelle ultime partite abbiamo accusato le assenze di calciatori importanti come Veretout, Smalling, Mkhitaryan».